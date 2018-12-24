Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»REGNUMвчера в 21:36
В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России». Об этом сообщает телеканал Sky News.
REGNUMвчера в 21:36
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за «защиту от российского вторжения», передает Sky News.Коммерсантъвчера в 18:36
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Глава британского правительства похвалила военных за защиту от России
Московский Комсомолецвчера в 22:14
Тереза Мэй поблагодарила армию за защиту Великобритании от российского вторжения
Коммерсантъвчера в 18:36
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Армия и оружие
Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за слова о Ту-160
Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они не представляют какой-либо угрозы.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией
После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
В Новосибирск вернулись более 150 зенитчиков из Сирии
Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа вернулись на родину после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республике, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Мантуров рассказал об отказе от доллара в контрактах на поставки С-400
Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
В США испытали две мощнейшие авиабомбы
На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать гражданские авиалайнеры
В заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолесса, опубликованном в газете «Sunday Times», боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) осваиваются устройства, с помощью которых можно сбить пассажирский авиалайнер над территорией Великобритании.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
СМИ Австралии обвинили Индонезию в применении химоружия
Газета обвинила страну в применении химического оружия во время операции силовых структур на востоке страны.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Два бомбардировщика Су-34 поступили в авиаполк под Челябинском
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили в состав авиаполка, расположенного в Челябинской области, в рамках гособоронзаказа.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Военную разведку Египта возглавил новый руководитель
Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
СЦКК: украинские бойцы обстреляли из зениток населенные пункты ДНР
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов
Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету
В Индии прошли успешные испытания баллистической ракеты «Агни-4», которая способна нести ядерную боеголовку, передает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Ставка на модернизацию F-15I
Обновлено вчера в 16:00