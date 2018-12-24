Армия и оружие

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
REGNUM
вчера в 21:36

В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России». Об этом сообщает телеканал Sky News.
REGNUMвчера в 21:36
с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за «защиту от российского вторжения», передает Sky News
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Коммерсантъвчера в 18:36

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Мэй похвалила военных за защиту Британии от России

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РБКвчера в 19:54

Тереза Мэй поблагодарила армию за защиту Великобритании от российского вторжения

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Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России»

Газета.Ruвчера в 17:52

Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России

ТАССвчера в 17:36
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Армия и оружие

Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

National Interest раскритиковал посла США за слова о Ту-160

Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они не представляют какой-либо угрозы.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

В Новосибирск вернулись более 150 зенитчиков из Сирии

Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа вернулись на родину после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республике, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

Мантуров рассказал об отказе от доллара в контрактах на поставки С-400

Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

В США испытали две мощнейшие авиабомбы

На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие

МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать гражданские авиалайнеры

В заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолесса, опубликованном в газете «Sunday Times», боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) осваиваются устройства, с помощью которых можно сбить пассажирский авиалайнер над территорией Великобритании.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

СМИ Австралии обвинили Индонезию в применении химоружия

Газета обвинила страну в применении химического оружия во время операции силовых структур на востоке страны.
Обновлено вчера в 23:46
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Два бомбардировщика Су-34 поступили в авиаполк под Челябинском

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили в состав авиаполка, расположенного в Челябинской области, в рамках гособоронзаказа.
Обновлено в 01:42
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Военную разведку Египта возглавил новый руководитель

Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер.
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Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов

Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие

Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету

В Индии прошли успешные испытания баллистической ракеты «Агни-4», которая способна нести ядерную боеголовку, передает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Ставка на модернизацию F-15I

Обновлено вчера в 16:00
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