Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»REGNUMвчера в 21:36
В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России». Об этом сообщает телеканал Sky News.
REGNUMвчера в 21:36
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за «защиту от российского вторжения», передает Sky News.Коммерсантъвчера в 18:36
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Глава британского правительства похвалила военных за защиту от России
Московский Комсомолецвчера в 22:14
Тереза Мэй поблагодарила армию за защиту Великобритании от российского вторжения
Коммерсантъвчера в 18:36
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Армия и оружие
Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
В Россию вернулись из Сирии более 150 зенитчиков ЦВО
Из Сирии возвратились более 150 зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО), обеспечивавших прикрытие российских военных объектов на территории республики.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Экипажи Су-34 и Су-24 разбомбили «противника» в Зауралье
В общей сложности 15 самолетов Су-34 и Су-24 совершили более 30 вылетов на полигон в Зауралье.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Израильские военные открыли огонь на границе с Сирией
Израильские военнослужащие открыли огонь по группе вооруженных людей, которые были замечены в демилитаризованной части Голанских высот, контролируемой Сирией.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
КНДР раскритиковала Японию за испытания новой ракеты-перехватчика
В СМИ Северной Кореи появились критические статьи, осуждающие недавние испытания Японией ракеты-перехватчика.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В США испытали две мощные авиабомбы
На кадрах запечатлено, как бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit сбрасывает 14-тонный снаряд GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), пишет издание Aviationist.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов
Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В Сирии прошли митинги против турецкого вторжения
Сообщается, что на площади Господина президента в Дейр Эз-Зоре прошел митинг против подготовки турецких властей усилить военное вторжение в Сирию и в осуждение поддержки Турцией террористических группировок.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
Военную разведку Египта возглавил новый руководитель
Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Волкер рассказал о долгосрочной стратегии усиления Украины
Ранее Волкер сообщил, что в ближайшие два года Вашингтон планирует предоставить Киеву два транша военной помощи.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Запад ждет вторжения «вежливых людей» через Северный полюс
Профессор военного колледжа Армии США Роберт Фарлиоб в статье для The National Interest перечислил самые горячие регионы следующего года, где может начаться третья мировая.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому
Главный покупатель Несомненно, основным импортером российских вооружений в 2018-м стала Индия.
Обновлено в 00:00