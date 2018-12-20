с чего всё началось

В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России». Об этом сообщает телеканал Sky News.

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Армия и оружие Армия и оружие Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.

Армия и оружие Армия и оружие В Россию вернулись из Сирии более 150 зенитчиков ЦВО Из Сирии возвратились более 150 зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО), обеспечивавших прикрытие российских военных объектов на территории республики.

Армия и оружие Армия и оружие Экипажи Су-34 и Су-24 разбомбили «противника» в Зауралье В общей сложности 15 самолетов Су-34 и Су-24 совершили более 30 вылетов на полигон в Зауралье.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные открыли огонь на границе с Сирией Израильские военнослужащие открыли огонь по группе вооруженных людей, которые были замечены в демилитаризованной части Голанских высот, контролируемой Сирией.

Армия и оружие Армия и оружие Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: террористы готовятся сбивать гражданские самолёты

Армия и оружие Армия и оружие КНДР раскритиковала Японию за испытания новой ракеты-перехватчика В СМИ Северной Кореи появились критические статьи, осуждающие недавние испытания Японией ракеты-перехватчика.

Армия и оружие Армия и оружие В США испытали две мощные авиабомбы На кадрах запечатлено, как бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit сбрасывает 14-тонный снаряд GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), пишет издание Aviationist.

Армия и оружие Армия и оружие МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии прошли митинги против турецкого вторжения Сообщается, что на площади Господина президента в Дейр Эз-Зоре прошел митинг против подготовки турецких властей усилить военное вторжение в Сирию и в осуждение поддержки Турцией террористических группировок.

Армия и оружие Армия и оружие Военную разведку Египта возглавил новый руководитель Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер.

Армия и оружие Армия и оружие Волкер рассказал о долгосрочной стратегии усиления Украины Ранее Волкер сообщил, что в ближайшие два года Вашингтон планирует предоставить Киеву два транша военной помощи.

Армия и оружие Армия и оружие Запад ждет вторжения «вежливых людей» через Северный полюс Профессор военного колледжа Армии США Роберт Фарлиоб в статье для The National Interest перечислил самые горячие регионы следующего года, где может начаться третья мировая.