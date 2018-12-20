Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»REGNUM21:36
В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России». Об этом сообщает телеканал Sky News.
REGNUM21:36
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за «защиту от российского вторжения», передает Sky News.Коммерсантъ18:36
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Армия и оружие
CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Возраст техники не обязательно означает ее отсталость, подчеркивает National Interest и напоминает, что американские истребители F-16, на десять лет старше Ту-160, но до сих в строю и, как предполагается, останутся на вооружении до 2040-х годов.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией
После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Российские военные вернулись домой после выполнения задач в Сирии
Более 150 российских военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа(ЦВО) вернулись домой после успешно выполненной операции по охране российских объектов в Сирии.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие
В США испытали две мощнейшие авиабомбы
На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
МВД Британии: «Аль-Каида» готовится сбивать гражданские авиалайнеры
В заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолесса, опубликованном в газете «Sunday Times», боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) осваиваются устройства, с помощью которых можно сбить пассажирский авиалайнер над территорией Великобритании.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Министр обороны Лаоса высоко оценил подготовку российских саперов
Находясь на базе отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил в провинции Боликхамсай, министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат высоко оценил подготовку российских саперов и их техническую оснащенность.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B
Минобороны сравнило характеристики российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые собираются на Казанском авиазаводе, и американского самолета B1-B.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер
Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Индонезия обвинила австралийские СМИ в публикации ложных материалов
Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что примет меры против австралийского издания Saturday Paper после того, как газета обвинила правительство Индонезии в применении химического оружия во время операции силовых структур на востоке страны, передает агентство Antara со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 22:27
Армия и оружие
Президент Египта сменил главу военной разведки
За последние годы лидер страны сменил ряд высокопоставленных чиновников в Минобороны, МВД и Управлении общей разведки.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Курдские отряды освободили более тысячи пленных из рук исламистов
Более тысячи заложников, находящихся в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили бойцы коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), рассказал командир курдских отрядов, руководивший операцией 23 декабря агентству Firat.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV
Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В российском мотострелковом батальоне в Приднестровье подвели итоги миротворческой деятельности за год
Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, выполнявший с октября 2017 по октябрь 2018 года задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности в составе Совместных миротворческих сил, подвёл итоги миротворческой деятельности.
Обновлено в 16:00