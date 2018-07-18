Политика
Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брекситаRT на русском 02:44
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
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Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Единоборства
Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Культура
Юные робототехники из 70 регионов представили свои проекты в Москве
В этом году на фестивале впервые проходит конкурс предпринимательских проектов «ПрофСтарт», где школьники, вдохновленные историями успеха великих визионеров, представят свои инженерно-технические проекты в номинациях «Технологический стартап», «Действующая бизнес-модель» и «Профессиональное волонтерство».
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не выступают в дуэте
Елена Степаненко продолжает творческую деятельность, но их дуэта с Евгением Петросяном уже не существует.
Обновлено в 03:24
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Росконтроль назвал лучшие торговые марки цыплят
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Обновлено в 03:17
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:25
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
«Ъ»: центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:07
Наука
Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов
Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52