Политика

Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брекситаRT на русском 02:44

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
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Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit

ТАССвчера в 17:01

В Совфеде оценили слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита

RT на русском03:20

Мэй назвала крайний срок для начала Brexit

РБКвчера в 17:07

Мэй подтвердила перенос Brexit

Газета.Ruвчера в 17:41

Мэй обвинила депутатов парламента в нежелании принять решение по Brexit

Ведомостивчера в 19:25

Тереза Мэй не готова отсрочивать «Брексит» далее чем 30 июня

Коммерсантъвчера в 17:59

Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit

Говорит Москвавчера в 17:00
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Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Единоборства

Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC

Обновлено вчера в 08:46
Экономика

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Культура

Юные робототехники из 70 регионов представили свои проекты в Москве

В этом году на фестивале впервые проходит конкурс предпринимательских проектов «ПрофСтарт», где школьники, вдохновленные историями успеха великих визионеров, представят свои инженерно-технические проекты в номинациях «Технологический стартап», «Действующая бизнес-модель» и «Профессиональное волонтерство».
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не выступают в дуэте

Елена Степаненко продолжает творческую деятельность, но их дуэта с Евгением Петросяном уже не существует.
Обновлено в 03:24
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Росконтроль назвал лучшие торговые марки цыплят

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Кино

Коталь Кан против Джеки Бриггс в новом геймплейном ролике Mortal Kombat 11

Обновлено в 03:23
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Обновлено в 03:17
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов

Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:25
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Экономика

«Ъ»: центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»

Обновлено вчера в 21:07
Наука

Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов

Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
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