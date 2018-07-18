Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брекситаRT на русском 02:44

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.

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