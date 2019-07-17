Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и БританииLenta.ru 12:55
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма. Видео ее финального выступления в качестве премьер-министра страны опубликовано на Youtube-канале Guardian News.
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Экономика
ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний
В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено в 18:58
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:38
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Здание музыкальной школы сгорело в Барнауле
В ночь с 17 на 18 июля в Барнауле произошёл серьёзный пожар. По сообщению очевидцев сгорела музыкальная школа на Калинина, 5а.
Обновлено в 21:50
Общество
В России решили строить парковки-пазлы
В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Общество
Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе
12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.
Обновлено в 23:04
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Экономика
РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь
В условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры угольного рынка РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь как на внутренний, так и на мировой рынки.
Обновлено в 10:17
Спорт
Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Российская синхронистка Светлана Ромашина одержала победу в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено в 16:20
Экономика
УАЗ и «Мазда-Соллерс» подали заявки на экспортную господдержку
В дальнейшем КППК даст преференциальный доступ и к логистической субсидии, компенсирующей часть затрат на перевозку продукции,— у машиностроителей эта мера считается наиболее эффективной, а также льготному лизингу и другим инструментам поддержки спроса.
Обновлено в 21:22
Шоу-бизнес
23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии
В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 23:23
Авто
Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris
Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.
Обновлено в 07:42
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Авто
Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2
Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено в 10:00
Экономика
Пассажиры предупредили об угрозе роста цен на услуги такси на 20%
В обозримом будущем цены на такси могут вырасти не менее чем на 20%. Так считают в Общероссийском объединении пассажиров.
Обновлено в 21:08
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.
Обновлено в 08:39
Футбол
Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки
Обновлено в 12:17