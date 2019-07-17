Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и БританииLenta.ru 12:55

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма. Видео ее финального выступления в качестве премьер-министра страны опубликовано на Youtube-канале Guardian News.
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Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

Газета.Ru16:39

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Lenta.ru19:17

Мэй напоследок поспорила с Путиным

РИА Новости16:56

Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме

РБК21:29

Мэй не согласилась с Путиным по поводу устаревания либеральной идеи

Взгляд.ру12:36

Мэй назвала циничной ложью слова Путина о либерализме

News.ru12:38

Мэй не согласилась с мнением Путина об устаревшей либеральной идее

ТАСС11:51
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Экономика

ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено в 18:58
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:38
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок

Обновлено в 19:49
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12

Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Здание музыкальной школы сгорело в Барнауле

В ночь с 17 на 18 июля в Барнауле произошёл серьёзный пожар. По сообщению очевидцев сгорела музыкальная школа на Калинина, 5а.
Обновлено в 21:50
Общество

В России решили строить парковки-пазлы

В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Политика

В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Общество

Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов

Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе

12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.
Обновлено в 23:04
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Экономика

РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь

В условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры угольного рынка РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь как на внутренний, так и на мировой рынки.
Обновлено в 10:17
Спорт

Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Российская синхронистка Светлана Ромашина одержала победу в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено в 16:20
Экономика

УАЗ и «Мазда-Соллерс» подали заявки на экспортную господдержку

В дальнейшем КППК даст преференциальный доступ и к логистической субсидии, компенсирующей часть затрат на перевозку продукции,— у машиностроителей эта мера считается наиболее эффективной, а также льготному лизингу и другим инструментам поддержки спроса.
Обновлено в 21:22
Общество

Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона

Обновлено в 23:27
Шоу-бизнес

23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии

В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 23:23
Авто

Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris

Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.
Обновлено в 07:42
Политика

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Авто

Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2

Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено в 10:00
Экономика

Пассажиры предупредили об угрозе роста цен на услуги такси на 20%

В обозримом будущем цены на такси могут вырасти не менее чем на 20%. Так считают в Общероссийском объединении пассажиров.
Обновлено в 21:08
Космос

В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.
Обновлено в 08:39
Футбол

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки

Обновлено в 12:17
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