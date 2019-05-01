Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны ВеликобританииВедомости вчера в 14:07

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом со ссылкой на пресс-релиз британского правительства сообщает The Guardian.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку

Эхо Москвы02:03

Мэй отправила в отставку министра обороны из-за утечки секретных данных

РБКвчера в 14:50

Мэй отправила в отставку министра обороны Уильямсона

RT на русскомвчера в 15:57

Министра обороны Великобритании отправили в отставку из-за утечки секретной информации

ТАССвчера в 14:32

Министр обороны Великобритании отправлен в отставку из-за скандала с Huawei

Коммерсантъвчера в 13:32

Экс-глава Минобороны Британии отрицает причастность к утечке информации с заседания СНБ

РЕН ТВвчера в 14:27

Мэй отправила в отставку министра обороны Британии

РИА Новостивчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей

Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Гаджеты

Популярный планшет iPad 2 официально признан устаревшим

Американский гигант Apple с начала текущего месяца объявил о прекращении поставок обновления для планшета iPad 2, который теперь окончательно признан устаревшим устройством.
Обновлено в 01:33
Транспорт

В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение

Движение транспорта ограничат в Москве 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению ежегодного мотофестиваля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено вчера в 17:27
Музыка

«Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019»

Певица, которая почти двадцать лет назад успешно представляла Россию на этом конкурсе, должна объявить оценки жюри от России в эфире российского телевидения.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Хоккей

«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:12
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 01:55
Армия и оружие

США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III

Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган воссоединились ради сына

Собчак и Виторган воссоединились ради сына Экс-супруги, несмотря на развод, поддерживают дружеские отношения ради сына Платона.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Областные спасатели потушили крупный пожар во Всеволожске

Спасатели ГУ МЧС по Ленобласти потушили крупный пожар во Всеволожске.
Обновлено вчера в 18:00
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено вчера в 04:50
Происшествия

Полицейские наблюдают за Куликовым полем и Соборной площадью в Одессе

В ведомстве уточнили, что территорию уже проверили кинологи и взрывотехники.
Обновлено в 02:55
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Кантор назвал критической ситуацию с антисемитизмом в мире

Евреи по всему миру ощущают критичность ситуации с антисемитизмом, только за 2018 год его уровень вырос на 13%, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на презентации ежегодного отчёта по антисемитизму.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие

Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 20:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное