Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны ВеликобританииВедомости 14:07
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом со ссылкой на пресс-релиз британского правительства сообщает The Guardian.
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Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года
Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:08
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский высказался о квартире жены в Крыму
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено в 12:46
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Армия обороны Израиля атаковала цели ХАМАС в секторе Газа
"Отвечая на произведенный сегодня запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывчатыми веществами с территории Газы на территорию Израиля, наши военно-воздушные силы недавно нанесли удар по ряду террористических целей ХАМАС в Газе", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.
Обновлено в 22:22
Происшествия
В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности
В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео
Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 11:08
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Мадуро объявил о начале «исправления ошибок» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на 4 и 5 мая «великий национальный день диалога» для создания специального плана изменений в стране, передает ТАСС.
Обновлено в 22:22
Общество
За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев
Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Политика
Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая
Обновлено в 18:03
Хоккей
«Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
"Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:00
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.
Обновлено в 15:12