Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны ВеликобританииВедомости 14:07
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом со ссылкой на пресс-релиз британского правительства сообщает The Guardian.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Милонов потребовал проверить депутата Резника на наркотики
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости срочной проверки на наркотики парламентария Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Соединенные Штаты провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США в среду, 1 мая.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Друзья Андрея Губина: «У него фобии, все болит»
Друзья Андрея Губина переживают из-за самочувствия музыканта.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Общество
В Москве прошло первомайское шествие
Обновлено в 04:02
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.
Обновлено в 11:49
Общество
Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Наука
Тли оказались способны жертвовать собой ради «домашнего ремонта»
Обновлено вчера в 05:20
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Футбол
Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет
Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения
По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Авто
Lexus представит новую бюджетную модель в 2021 году
Новинка придет на хэтчбеку Lexus CT, выпущенному в 2011 году.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Хоккей
«Ак Барс» подпишет новый контракт с Ткачевым
Казанский "Ак Барс" подтвердил информацию о подписании нового контракта с Владимиром Ткачевым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Космос
«Хаббл» обнаружил среди звезд неожиданно сложные молекулы
Само по себе открытие крайне важно, поскольку доказывает, что молекулы столь сложных углеродов могут существовать в пространстве среди звезд – хотя никто и не знает, как именно она туда попала.
Обновлено 29 апреля в 23:16
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии
Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30