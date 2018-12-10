Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях соглашения с ЕС по Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По ее словам, она намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по "сделке".

Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте

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