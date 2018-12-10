Политика

Мэй отменила голосование по Brexit
Газета.Ru
10:54

Мэй отметила, что голосование по сделке переносится на вторник, 11 декабря. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мэй отменит голосование по Brexit в парламенте.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 22:23, Ашберн
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