Политика

Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламентВести.Ru вчера в 18:47

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года. Она винит во всем парламентариев, которые не могут договориться о том, как реализовать сделку с ЕС.
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Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit

ТАССвчера в 17:01

Мэй назвала крайний срок для начала Brexit

РБКвчера в 17:07

Мэй подтвердила перенос Brexit

Газета.Ruвчера в 17:41

Тереза Мэй не готова отсрочивать «Брексит» далее чем 30 июня

Коммерсантъвчера в 17:59

Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit

Говорит Москвавчера в 17:00

Мэй заявила об огромном сожалении из-за отсрочки Brexit

РЕН ТВвчера в 17:09

Тереза Мэй назвала сроки максимальной отсрочки Brexit

Московский Комсомолецвчера в 17:10
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Происшествия

В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек

В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:38
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро

Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено вчера в 01:33
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Источник назвал сроки первого полета Ил-112В

Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие

Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

Обновлено вчера в 09:28
Баскетбол

57 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Мемфисом»

Обновлено в 00:10
Экономика

Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей

Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Олег Хорохордин назначен врио главы Республики Алтай

Обновлено вчера в 05:03
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Футбол

Германия — Сербия 1:1

Сборная Германии сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче. Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счетом 1:1.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

В Воронеже коммунальная авария привела к потопу на окружной дороге

Улицу Антонова-Овсеенко затапливает не в первый раз – хотя бы раз в год она оказывалась под водой из-за проблем с ливневками или коммунальных аварий.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Новый президент Казахстана вступил в должность

На совместном заседании двух палат парламента Казахстана, вступая в должность исполняющего обязанности президента республики, Касымом-Жомартом Токаевым 20 марта была принесена присяга народу страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:14
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Футбол

Сборная России встретится с бельгийцами в матче отбора Евро-2020

В Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 00:00
Экономика

С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей

Обновлено вчера в 04:40
Хоккей

Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в НХЛ

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете

Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено вчера в 05:37
Теннис

Симона Халеп начала сотрудничество с новым тренером

Обновлено вчера в 13:29
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Минфин изменит требования к банкам, выдающим гарантии для контрактов

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, который должен внести изменения в постановление правительства от 12 апреля 2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».
Обновлено вчера в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
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