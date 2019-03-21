Политика
Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламентВести.Ru вчера в 18:47
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года. Она винит во всем парламентариев, которые не могут договориться о том, как реализовать сделку с ЕС.
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Происшествия
В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек
В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:38
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро
Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено вчера в 01:33
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Источник назвал сроки первого полета Ил-112В
Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Олег Хорохордин назначен врио главы Республики Алтай
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Футбол
Германия — Сербия 1:1
Сборная Германии сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче. Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счетом 1:1.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Воронеже коммунальная авария привела к потопу на окружной дороге
Улицу Антонова-Овсеенко затапливает не в первый раз – хотя бы раз в год она оказывалась под водой из-за проблем с ливневками или коммунальных аварий.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Новый президент Казахстана вступил в должность
На совместном заседании двух палат парламента Казахстана, вступая в должность исполняющего обязанности президента республики, Касымом-Жомартом Токаевым 20 марта была принесена присяга народу страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Футбол
Сборная России встретится с бельгийцами в матче отбора Евро-2020
В Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 00:00
Экономика
С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей
Обновлено вчера в 04:40
Хоккей
Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в НХЛ
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Теннис
Симона Халеп начала сотрудничество с новым тренером
Обновлено вчера в 13:29
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Минфин изменит требования к банкам, выдающим гарантии для контрактов
На портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, который должен внести изменения в постановление правительства от 12 апреля 2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».
Обновлено вчера в 05:56