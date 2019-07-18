Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма. Видео ее финального выступления в качестве премьер-министра страны опубликовано на Youtube-канале Guardian News.

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

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