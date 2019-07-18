Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и БританииLenta.ru 12:55

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма. Видео ее финального выступления в качестве премьер-министра страны опубликовано на Youtube-канале Guardian News.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Мэй напоследок поспорила с Путиным

РИА Новости16:56

Либеральная идея в Белоруссии

Новостной фронт15 июля в 02:59

Мэй не согласилась с Путиным по поводу устаревания либеральной идеи

Взгляд.ру12:36

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Lenta.ru12:55

Мэй назвала циничной ложью слова Путина о либерализме

News.ru12:38

Мэй не согласилась с мнением Путина об устаревшей либеральной идее

ТАСС11:51

Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

Газета.Ru16:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Обновлено в 08:56
Политика

ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно обменяться пленными

Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву ускорить обмен пленными и обменяться по принципу «всех на всех».
Обновлено в 13:30
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский устроил скандал в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
Обновлено в 13:26
Экономика

Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено в 17:24
Общество

В России представили паспорта будущего

Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
Технологии

В России участились кибератаки на медицинские учреждения

В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России

Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
Обновлено в 08:40
Политика

МИД Турции прокомментировал решение США об отказе в продаже F-35

МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Политика

Лавров рассказал о возможном конфликте в Персидском заливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о том, что любое "неосторожное движение" в Персидском заливе может привести к конфликту с разрушительными последствиями между США и Ираном.
Обновлено в 18:14
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси

Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Обновлено в 03:36
Спорт

Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Лавров: РФ призывает наладить контакты в рамках Совета Россия — НАТО

Москва призывает Альянс наладить регулярные контакты между военными экспертами в рамках Совета Россия — НАТО (СРН), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 18:29
Общество

Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге

На строящейся станции петербургского метрополитена «Дунайская» начали устанавливать витражи.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Интернет

Создатели приложения Prizma осваивают геочаты

Будет ли успешным новый сервис Capture Создатели популярного приложения Prizma запустили новый сервис Capture.
Обновлено в 11:17
Политика

Мадуро в этом году посетит Россию

Обновлено в 14:50
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку

Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:46
Политика

WSJ: торговые переговоры США и Китая застопорились из-за Huawei

Торговые переговоры США и Китая застопорились из-за того, что в администрации президента Дональда Трампа согласовывают общую позицию в ответ на требование Пекина смягчить санкции в отношении китайской компании Huawei.
Обновлено в 16:51
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»

Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Автомобиль снес пешеходов в Сочи, погибли два человека

Обновлено в 16:12
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено в 13:02
Главное