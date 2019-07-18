Политика

Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложьюREGNUM вчера в 18:08

Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности». Напомним, Путин в июне заявил, что западные страны начинают понимать невозможность отказа от традиционных ценностей и внедрения мультикультарализма.
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Мэй в своей последней речи на посту премьера заочно поспорила с Путиным

Комсомольская правдавчера в 23:56

Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме

РБКвчера в 21:29

Мэй не согласилась с мнением Путина об устаревшей либеральной идее

ТАССвчера в 11:51

Мэй напоследок поспорила с Путиным

РИА Новостивчера в 16:56

Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

Газета.Ruвчера в 16:39

Мэй назвала циничной ложью слова Путина о либерализме

News.ruвчера в 12:38

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Lenta.ruвчера в 19:17
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Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика

Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Павел Прилучный выпустил свой первый музыкальный клип

Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.
Обновлено вчера в 09:51
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Космос

Ракету с «Союзом МС-13» установили на Гагаринском старте на Байконуре

Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" вывезли из монтажно-испытательного корпуса Байконура и установили в вертикальном положении на Гагаринском старте, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Общество

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня

Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века

Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Украинских моряков оставили под стражей

Будничное заседание о продлении меры пресечения украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе, вызвало небывалый ажиотаж среди прессы.
Обновлено вчера в 10:54
Кино

В России закрываются кинотеатры, открытые за счет бюджета

На начало июля в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по государственной программе кинофикации в регионах, – таковы данные аналитической компании «Невафильм Research».
Обновлено вчера в 17:39
Общество

В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:27
Футбол

Фернандо: «Прошедшие годы в „Спартаке“ запомнились золотым сезоном»

Обновлено вчера в 13:34
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым

Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Политика

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Кино

Актёра Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве

Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован в Москве. Актёр находится в хирургическом отделении одной из столичных клиник.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги

Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Дагестане пропали четыре человека у Каспийского моря

Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»

Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье

Врач назвал шесть главных причин, мешающих похудеть

Одними из главных причин, мешающих похудеть, Мясников назвал пищевые привычки и низкую физическую активность.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Главное