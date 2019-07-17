Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложьюREGNUM вчера в 18:08
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности». Напомним, Путин в июне заявил, что западные страны начинают понимать невозможность отказа от традиционных ценностей и внедрения мультикультарализма.
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Мэй в своей последней речи на посту премьера заочно поспорила с Путиным
Комсомольская правдавчера в 23:56
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Политика
Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России
Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро
Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A10s получит три камеры и батарею на 4000 мА·ч
Модель Galaxy A10, напомним, оснащена одинарной основной камерой на 13 млн пикселей, фронтальной 5-мегапиксельной камерой и батареей ёмкостью 3400 мА·ч.
Обновлено в 00:11
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Между Россией и Китаем начали строить канатную дорогу
В четверг на барже, закрепленной на середине реки Амур официально стартовало строительство трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, сообщает источник с места событий.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье
В Тульской области пациентов перевозит санитарный вертолет
В Тульской области санитарная авиация уже работает. 10 июля из Ефремова был эвакуирован первый пациент.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)
Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана
В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено вчера в 11:58
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив
Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено вчера в 14:50
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено вчера в 03:39