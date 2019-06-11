Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с РоссиейРБК 06:25
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает Bloomberg.
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Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
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Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Участникам саммита G20 подали на обед блюда креативной кухни
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Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе
Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
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Эстонский программист создал «раздевающее» женщин на фото приложение
Эстонский программист разработал приложение, "раздевающее" женщин на фотографиях.
Обновлено вчера в 20:08
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Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года
"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ
В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ
Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Политика
Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Британия ответит на любое использование химоружия в Сирии, говорится в заявлении представителя офиса британского премьера.
Обновлено в 06:41
Энергетика
«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн
Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Подмосковный дом Аниты Цой затопило из-за ливней
Вечером 27 июня подтопило сначала территорию вокруг её загородного дома, а к утру пятницы, 28 июня, затопило весь дом.
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Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
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Обновлено в 05:26
Космос
Сжатые льдом водоносные горизонты могут создать землетрясения
Как предполагают ученые, зимние температуры поверхности Марса могли проникнуть вниз в жидкие грунтовые воды, замораживая верхние слои грунтовых вод и сжимая неподвижные грунтовые воды ниже.
Обновлено 26 июня в 09:49
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Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
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