Политика
Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за BrexitИзвестия 20:05
Кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) привела к потере премьер-министра страны Терезы Мэй поддержки почти всего кабинета министров. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph в воскресенье, 10 марта.
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Политика
Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией
Бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как Европа отвернулась от российского лидера Владимир Путина в начале его президентства.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено в 20:49
Политика
В ГИБДД предложили оборудовать автобусы подушками безопасности
В понедельник, 11 марта, ТАСС со ссылкой на начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина сообщило, что Госавтоинспекция вышла с инициативой оборудовать подушками безопасности автобусы, а также усилить каркас и крепление сидений.
Обновлено в 20:37
Политика
Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Экономика
ЦБ РФ в суде требует ликвидировать «Камчаткомагропромбанк»
Заявление ЦБ РФ принято к производству. ПАО «Камчаткомагропромбанк» существовал с 1990 года.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Общество
Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Политика
Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия
На долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии - пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России - 57%.
Обновлено в 19:12
Политика
В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:33
Общество
На западе Германии из-за урагана приостановлено движение поездов
Железнодорожное сообщение в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия парализовано из-за урагана «Эберхард».
Обновлено в 15:02
Происшествия
Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи
Обновлено в 13:51
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Футбол
Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право провести ЧМ-2022
ФИФА получил от Катара 880 миллионов долларов за право проведения ЧМ-2022.
Обновлено в 10:09
Политика
AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой
Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Истребители три раза за неделю поднимались на перехват у границ России
Истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождение три раза, разведку у российских границ за неделю вели 17 иностранных летательных аппаратов.
Обновлено в 20:40
Происшествия
NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы
Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики.
Обновлено в 20:17
Политика
Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, планирует попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 17:42
Религия
У православных христиан начался Великий пост
Обновлено в 18:24
Здоровье
В Ульяновской области зафиксировали вспышку кори
Вспышка кори зарегистрирована в Ульяновской области, диагноз подтвердился у 11 человек, в том числе у троих детей, сообщает в воскресенье минздрав региона.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Военный самолет США выполнит наблюдательный полет над Россией
Совместная миссия США и Норвегии совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Toyota RAV 4 и грузовик сгорели за сутки в Забайкалье
Обновлено в 20:44
Общество
В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет
Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено в 08:43
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Американские СМИ назвали исход возможного военного конфликта с РФ
Сотрудники СМИ American Thinker смоделировали возможное военное противостояние России и США.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В центре Стокгольма взорвался автобус
В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Авто
Названы оптимальные для российских дорог автомобили
Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено в 17:35