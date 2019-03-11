Политика
Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабминаГазета.Ru вчера в 18:55
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за ситуации вокруг Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, только два министра в британском правительстве продолжают поддерживать Мэй.
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Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за брексита
RT на русскомвчера в 19:17
Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего Кабмина из-за Brexit
Московский Комсомолецвчера в 19:23
Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина, за исключением двух министров
Эхо Москвывчера в 20:12
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Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода
Международная платежная система Visa увеличит сумму покупок, не требующих ввода ПИН-кода при бесконтактной оплате, до 3 тыс. рублей.
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ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности
ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений, сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.
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Происшествия
Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске
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Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха
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На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль
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Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
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Обновлено вчера в 20:49
Политика
Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире
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Суд оправдал одну из обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии снял обвинения с одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Происшествия
На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар
На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено в 00:19
Политика
В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов выразил мнение, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году из-за разницы в часовых поясах.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
OMV: любой трубопровод в Австрию является хорошим
В Австрии приветствуют возможную реализацию проекта трубопровода «Турецкий поток». Об этом заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 03:09
Футбол
Рамос и Марсело поссорились во время тренировки «Реала»
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Авто
Названы оптимальные для российских дорог автомобили
Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено вчера в 17:35
Спорт
Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года
Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийством в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено вчера в 18:22
Финансы
Рубль незначительно вырос к доллару на открытии торгов
Курс рубля незначительно вырос к доллару на открытии торгов 11 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Спорт
Лыжница Жамбалова завоевала золото в масс-старте на Универсиаде
Лыжница Алиса Жамбалова победила в масс-старте на 15 км свободным стилем на Универсиаде. Она преодолела дистанцию за 38 минут 39, 8 сек.
Обновлено в 01:55
Здоровье
В России снизилась смертность от употребления алкоголя
На две тысячи снизилось число летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Екатеринбурге глыба льда упала на коляску с ребенком
Глыба льда упала на детскую коляску с крыши жилого дома в Екатеринбурге, прокуратура проводит проверку, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 02:46
Общество
Россияне смогут пройти тест на ВИЧ на рабочих местах
Россияне смогут пройти тестирование на ВИЧ и проконсультироваться по вопросам заболевания на работе, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда РФ.
Обновлено в 02:02
Политика
В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте
Коллекция же пока остается в Амстердаме Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 16:40
Кино
Мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров
Газета со ссылкой на единую государственную систему кинобилетов (ЕАИС) уточняет, что с 7-10 марта мультфильм показали в 743 из 1900 кинотеатров РФ.
Обновлено в 03:02
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем молодежной безработицы
В России есть регионы, где безработица среди молодых людей, выпускников учебных заведений 20-24 лет превысила 50 процентов.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Самолёты ВКС России наносят удары по боевикам в Сирии
Обновлено 09 марта в 14:30
Транспорт
Беглов уверен, что аэроэкспресс — дорогой транспорт для Петербурга
Транспортная доступность и другие актуальные вопросы для Петербурга сегодня обсудили временно исполняющей обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и петербургские депутаты.
Обновлено вчера в 14:00