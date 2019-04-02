Политика
Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить BrexitРоссийская газета вчера в 14:12
Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit. Изначально он был запланирован на 29 марта, но в итоге перенесен на 12 апреля.
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Экс-глава МИД Британии разочарован решением Мэй «согласовать Brexit» с оппозицией
Интерфаксвчера в 15:33
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Общество
PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России
В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП
Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:07
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Происшествия
После взрыва в академии Можайского в Петербурге завели уголовное дело
Военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Финансы
ЦБ установил курсы доллара и евро на 3 апреля
Центробанк России установил курсы доллара и евро на среду, 3 апреля. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Власти пообещали ввести для растущих предприятий МСП переходный период
Власти пообещали ввести переходный период для субъектов малого и среднего предпринимательства, переходящих в разряд крупного бизнеса.
Обновлено в 00:56
Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело
Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Обновлено в 02:16
Политика
В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу
Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10
Наука
Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов
Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие
Вдова доказала боевой ветеранский статус погибшего в Сирии офицера
В деле, признал ответчик, действительно содержатся документы, подтверждающие факт участия капитана Петина в боевых действиях, но комиссариат «не правомочен признавать право погибшего» на получение соответствующего удостоверения «в целях установления в дальнейшем статуса истцов как членов семьи ветерана».
Обновлено вчера в 18:48
Авто
Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов
Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом
В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели
Обновлено 01 апреля в 18:38
Спорт
Кошелева: всё еще разочарована неудачей в плей-офф чемпионата Бразилии
Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева призналась, что спустя неделю разочарование от вылета из плей-офф чемпионата Бразилии всё еще не покидает ее.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за хищения двойником клиента 10 млн рублей с его счета
О преступлении стало известно в начале марта – москвич лишился примерно 10 миллионов рублей, которые лежали у него на счетах в банке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 02:19
Теннис
Россиянка Гаспарян вышла во второй круг теннисного турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян обыграла мексиканку Викторию Родригес в матче первого круга турнира в Монтеррее (Мексика).
Обновлено 01 апреля в 20:49
Футбол
«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Вулверхэмптону»
Обновлено вчера в 16:53
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье
Как правильно есть, чтобы худеть: гормоны подсказывают распорядок дня
Оказалось, что быстрее всего и без вреда для здоровья мыши худели, если их кормили по ночам и понемногу — примерно на тридцать процентов меньше, чем обычно.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
Обновлено в 01:11
Общество
Названы самые безопасные регионы России
Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:51