Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить BrexitРоссийская газета 14:12

Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit. Изначально он был запланирован на 29 марта, но в итоге перенесен на 12 апреля.

Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit

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