Политика
Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить BrexitРоссийская газета 14:12
Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit. Изначально он был запланирован на 29 марта, но в итоге перенесен на 12 апреля.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией
Обновлено в 07:12
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Музыка
Клип Монеточки на песню «Нимфоманка» появился в Сети
Исполнительница Елизавета Гырдымова, которая выступает под псевдонимом Монеточка, выпустила клип на песню "Нимфоманка".
Обновлено в 19:07
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено в 20:32
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий
В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись под Ангарском
Вечером 31 марта под Ангарском произошло столкновение четырех автомобилей.
Обновлено 31 марта в 10:20
Общество
Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа
Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд отсрочить выплату 48 млн руб. штрафа.
Обновлено в 21:31
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено в 13:44
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на МКАД, движение частично перекрыто .
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова мечтает о веселой свадьбе за границей
Популярная российская исполнительница, экс-участница проекта «Фабрика звезд» Юлианна Караулова рассказала в одном из интервью, что мечтает о веселой свадьбе за границей.
Обновлено в 13:55
Авто
В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4
Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Появилась версия взрыва в петербургской военной академии
К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено в 12:31
Политика
Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:46
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Кино
На ММКФ «Мстители. Финал» покажут раньше выхода в прокат
Зрители России увидят картину 29 апреля, через пять дней после выхода в мировой прокат.
Обновлено в 15:25
Гаджеты
Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено в 21:35
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Хоккей
Сидни Кросби опередил Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ
Кросби обогнал Бобби Кларка (1210 очков). Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
Обновлено в 20:24
Происшествия
СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Как отмечает агентство, в докладе нет информации о том, проходили ли в этом же центре приборы другого самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение в марте этого года.
Обновлено в 22:59