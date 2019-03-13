Политика

Мэй допустила выход Британии из Евросоюза без соглашения 29 мартаРИА Новости 16:31

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила коллег по парламенту, что результат их сегодняшнего голосования не означает, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения 29 марта 2019 года. Ранее в среду парламент высказался против выхода из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах.
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