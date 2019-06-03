Мэддисон может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 67 млн евроМатч ТВ 17:11

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клубную прописку. Как сообщается, 22-летний футболист стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки по хавбеку оценивается в 60 млн фунтов (примерно 67 млн евро).

Мэддисон может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 67 млн евро

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