Футбол

Мэддисон может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 67 млн евроSportbox.RU вчера в 17:11

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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клубную прописку. Как сообщается, 22-летний футболист стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки по хавбеку оценивается в 60 млн фунтов (примерно 67 млн евро).
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