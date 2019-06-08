Меган Маркл впервые вышла в свет после родовИзвестия 10:36

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи. Она посетила парад в честь официального дня рождения Елизаветы II под названием Trooping the Colour, ежегодно проводящийся в Лондоне. Маркл прибыла в сопровождении своего супруга принца Гарри.

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

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