Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родовИзвестия 10:36

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи. Она посетила парад в честь официального дня рождения Елизаветы II под названием Trooping the Colour, ежегодно проводящийся в Лондоне. Маркл прибыла в сопровождении своего супруга принца Гарри.
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Родившая Меган Маркл продемонстрировала подарок от принца Гарри

Телепрограмма08:22

Меган Маркл после родов впервые вышла в свет

Телеканал 360°10:14

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

News.ru09:00

Меган Маркл впервые появилась на публике после родов

Московский Комсомолец08:59

Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Газета.Ru08:44

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Lenta.ru08:27

Меган Маркл впервые после рождения сына появилась на публике

РБК10:27
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