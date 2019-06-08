Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родовИнтерфакс 10:43
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
Автоспорт
Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Транспорт
В калининградском транспорте запустили систему электронных билетов: плюсы и минусы для пассажиров
Перевозчики "Аркада", "Регио Экспресс" и "Зеленоградск-транс" в тестовом режиме запустили систему электронных билетов.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными
Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики
В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Обновлено в 10:34
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Футбол
Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Игры
EA представила обложку Star Wars Jedi: Fallen Order
Послезавтра состоится мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order, поэтому EA и Respawn начинают потихоньку подогревать интерес к демонстрации — сегодня разработчики представили обложку и основной постер сюжетного боевика.
Обновлено 06 июня в 11:14
Политика
Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии
Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Общество
В Минпросвещения оценили заявление проректора РАНХиГС об учителях
Замминистра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал заявление проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что большинство учителей являются «серой массой закомплексованных неудачников».
Обновлено в 13:10
Технологии
В США рассекречен инновационный самолёт
Американский секретный самолёт Celera 500L, самолет-пуля, как называют его журналисты из-за необычной обтекаемой формы лайнера, готовится к своему первому полету, сообщает The Drive.
Обновлено в 12:30
Политика
Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в РФ
Справиться с коррупцией в России можно только путём внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти, которые применяются во всём мире, заявил глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:23
Кино
Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала
Прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов, который командовал воинскими подразделениями на месте катастрофы в течение трех месяцев, оценил достоверность сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошло 26 апреля 1986 года.
Обновлено вчера в 20:28
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Космос
Сборку марсохода миссии «Марс-2020» показали всем желающим
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».
Обновлено в 10:27
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу
Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.
Обновлено в 05:38
Политика
Партия Смешко обнародовала первую десятку своего избирательного списка
В тройку списка партии Игоря Смешко «Сила и честь» вошли, кроме самого Смешко, депутат от «Самопомощи» Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Обновлено в 05:44
Экономика
Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ
Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов считает, что в России пора «потихонечку закручивать» рост потребительского кредитования.
Обновлено в 10:05
Политика
МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России
Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии
В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном
Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28