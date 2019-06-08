Меган Маркл впервые вышла в свет после родовИнтерфакс 10:43

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

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