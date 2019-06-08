Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родовИнтерфакс 10:43
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Игры
EA представила нового героя Apex Legends и второй сезон
Обновлено в 13:49
Футбол
Станислав Черчесов: важно было сыграть правильно и солидно
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, чья команда разгромила соперников из Сан-Марино (9:0) в отборочной игре Евро-2020 и установила рекорд по забитым мячам в своей истории, отметил, что его подопечные все сделали на поле правильно.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 15:47
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено в 06:13
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Политика
Рогозин отказался брать Маска на работу в «Роскосмос»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 08:18
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали США
Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.
Обновлено в 03:31
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.
Обновлено в 14:28