Меган Маркл впервые вышла в свет после родовLenta.ru 08:27

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Политика Рогозин отказался устроить Илона Маска в «Роскосмос» Рогозин не собирается приглашать Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет.

Происшествия Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики Полиция предъявила журналисту "Медузы" Ивану Голунову официальное обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Политика Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.

Происшествия Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.

Политика Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.

Общество В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, выступая в субботу на Петербургском международном экономическом форуме.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова раскрыла сроки своей беременности Настя рассказала, что еще не раз будет делиться историями о своей беременности, однако всех карт раскрывать пока не хочет.

Происшествия Общественный совет при МВД взял под контроль дело Голунова Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова взял под особый контроль Общественный совет при МВД России.

Футбол Буффон намерен продолжить карьеру в Италии Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон хочет продолжить карьеру на родине, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Культура Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Экономика Глава Росстата рассказал о переходе на big data Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.

Происшествия В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона Ранее 26 мая сообщалось, что три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния.

Здоровье Комаров свел Хабирова с главой Роспотребнадзора После аудиенции у Хабирова и критики со стороны врио главы покончила с собой инспектор Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Ольга Сидорчева.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Происшествия СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.

Спорт Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Политика Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.