Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родовLenta.ru 08:27
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика
Рогозин отказался устроить Илона Маска в «Роскосмос»
Рогозин не собирается приглашать Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики
Полиция предъявила журналисту "Медузы" Ивану Голунову официальное обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.
Обновлено в 05:54
Общество
МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве
Обновлено в 09:49
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Общество
В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей
В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, выступая в субботу на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла сроки своей беременности
Настя рассказала, что еще не раз будет делиться историями о своей беременности, однако всех карт раскрывать пока не хочет.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Общественный совет при МВД взял под контроль дело Голунова
Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова взял под особый контроль Общественный совет при МВД России.
Обновлено в 09:45
Футбол
Буффон намерен продолжить карьеру в Италии
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон хочет продолжить карьеру на родине, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:45
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Глава Росстата рассказал о переходе на big data
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона
Ранее 26 мая сообщалось, что три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Комаров свел Хабирова с главой Роспотребнадзора
После аудиенции у Хабирова и критики со стороны врио главы покончила с собой инспектор Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Ольга Сидорчева.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 04:43
Происшествия
СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Политика
Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года
Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Обновлено в 08:36
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17