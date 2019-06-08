Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родовLenta.ru 08:27

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Накануне.Ru06:45

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

News.ru09:00

Меган Маркл впервые появилась на публике после родов

Московский Комсомолец08:59

Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Газета.Ru08:44

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Lenta.ru08:27

Меган Маркл впервые после родов вышла в свет вместе с Кейт Миддлтон

РЕН ТВ09:18

Первое официальное появление Меган Маркл после родов

StarHit.ru08:00
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Политика

Рогозин отказался устроить Илона Маска в «Роскосмос»

Рогозин не собирается приглашать Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

Полиция предъявила журналисту "Медузы" Ивану Голунову официальное обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.
Обновлено в 05:54
Общество

МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве

Обновлено в 09:49
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Политика

Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС

Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Общество

В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей

В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, выступая в субботу на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова раскрыла сроки своей беременности

Настя рассказала, что еще не раз будет делиться историями о своей беременности, однако всех карт раскрывать пока не хочет.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Общественный совет при МВД взял под контроль дело Голунова

Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова взял под особый контроль Общественный совет при МВД России.
Обновлено в 09:45
Футбол

Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон хочет продолжить карьеру на родине, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:45
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Обновлено в 09:24
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Обновлено вчера в 11:42
Экономика

Глава Росстата рассказал о переходе на big data

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона

Ранее 26 мая сообщалось, что три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Комаров свел Хабирова с главой Роспотребнадзора

После аудиенции у Хабирова и критики со стороны врио главы покончила с собой инспектор Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Ольга Сидорчева.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

Обновлено в 06:58
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 04:43
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Политика

Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года

Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Обновлено в 08:36
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено вчера в 10:17
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Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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