Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенкаLenta.ru 07:47

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail. Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке.
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Наследники британской короны

Коммерсантъ12:17

Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили имя сына

Woman.ru12:46

Первое фото ребенка Меган Маркл и принца Гарри

StarHit.ru08:00

Меган Маркл и принц Гарри представили миру новорожденного сына

Bimru.ru09:22

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

РИА Новости08:00

Королевский эксперт рассказал, что значит имя сына Меган Маркл и принца Гарри, которое сравнивают с собачьей кличкой

Телепрограмма18:41

Меган Маркл решилась на измену сразу после родов

Дни.ру07:12
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Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Обновлено в 06:55
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

Обновлено в 16:59
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора

Матери футболиста «Зенита» Александра Кокорина стало плохо во время оглашения приговора сыну в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 09:34
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Политика

Порошенко назвал свою главную цель в политике

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.
Обновлено в 18:57
Экономика

Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа

Представители США объяснили решение тем, что Китай пытается отойти от некоторых условий будущей торговой сделки, выработанных на переговорах ранее.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика

Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины

Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов

В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Общество

Фейерверки, костюмы и mapping-шоу. Что пензенские чиновники закупили ко Дню Победы

В Мокшане фейерверк обойдется в 130 тыс. руб.: победитель аукциона ООО «Прометей» должен будет салютовать в честь Дня Победы не менее пяти минут и дать не менее 467 парковых и 194 высотных залпов.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке

18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено в 20:09
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Авто

Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva

Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Авто

Карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки

Принадлежащая Intel компания Mobileye совместно с Национальным картографическим агентством Великобритании создадут самую полную цифровую карту дорожной инфраструктуры, которая в частности поможет и автомобиля с автономным управлением комфортно передвигаться.
Обновлено в 10:23
Технологии

Хакеры взломали криптобиржу Binance и похитили биткоинов на $41 млн

Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов — Binance — и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов, говорится в сообщении компании Binance.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Госдеп пригрозил силой заставить Иран подчиняться интересам США

"На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы", - заявил Хук.
Обновлено в 16:43
Общество

Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева

Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
Обновлено в 14:41
Космос

Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы

В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Политика

В команде Зеленского закон об украинском языке назвали «кнутом»

Напомним, 25 апреля законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 278 голосами из 450.
Обновлено в 18:32
Политика

Украинцам пригрозили лишением пенсий в случае получения паспортов РФ

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — цитирует Фриз «РИА Новости».
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено вчера в 09:55
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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