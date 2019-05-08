Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенкаLenta.ru 07:47
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail. Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке.
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Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Обновлено в 06:55
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
Обновлено в 16:59
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора
Матери футболиста «Зенита» Александра Кокорина стало плохо во время оглашения приговора сыну в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 09:34
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Политика
Порошенко назвал свою главную цель в политике
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.
Обновлено в 18:57
Экономика
Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа
Представители США объяснили решение тем, что Китай пытается отойти от некоторых условий будущей торговой сделки, выработанных на переговорах ранее.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика
Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины
Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов
В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Общество
Фейерверки, костюмы и mapping-шоу. Что пензенские чиновники закупили ко Дню Победы
В Мокшане фейерверк обойдется в 130 тыс. руб.: победитель аукциона ООО «Прометей» должен будет салютовать в честь Дня Победы не менее пяти минут и дать не менее 467 парковых и 194 высотных залпов.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Мьянме разбился самолет из Бангладеш
Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке
18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено в 20:09
Авто
Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva
Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Авто
Карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки
Принадлежащая Intel компания Mobileye совместно с Национальным картографическим агентством Великобритании создадут самую полную цифровую карту дорожной инфраструктуры, которая в частности поможет и автомобиля с автономным управлением комфортно передвигаться.
Обновлено в 10:23
Технологии
Хакеры взломали криптобиржу Binance и похитили биткоинов на $41 млн
Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов — Binance — и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов, говорится в сообщении компании Binance.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Госдеп пригрозил силой заставить Иран подчиняться интересам США
"На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы", - заявил Хук.
Обновлено в 16:43
Общество
Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева
Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
Обновлено в 14:41
Космос
Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы
В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Политика
В команде Зеленского закон об украинском языке назвали «кнутом»
Напомним, 25 апреля законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 278 голосами из 450.
Обновлено в 18:32
Политика
Украинцам пригрозили лишением пенсий в случае получения паспортов РФ
«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — цитирует Фриз «РИА Новости».
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено вчера в 09:55