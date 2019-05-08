Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенкаLenta.ru вчера в 07:47

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail. Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке.
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Принц Гарри намекнул на то, что их с Меган Маркл сын родился две недели назад

Вокруг ТВвчера в 16:14

Раскрыта тайна необычного имени ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Дни.рувчера в 21:31

Британка выиграла более 18 тысяч фунтов стерлингов, угадав имя сына Меган Маркл и принца Гарри

Телепрограмма00:00

Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

StarHit.ruвчера в 22:00

Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили имя сына

Woman.ruвчера в 12:46

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Коммерсантъвчера в 09:07

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

РИА Новостивчера в 08:00
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Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Обновлено вчера в 01:09
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия

В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара

Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
Обновлено в 00:24
Авто

Классический BMW получит мощный мотор V10

Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побоях

В среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы оглашают приговор форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 07:47
Политика

WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Общество

Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной

Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой

Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье

На Кубани открыли шесть новых центров амбулаторной онкологической помощи

В Краснодаре 11 марта начал работу центр амбулаторной онкологической помощи при поликлинике на улице Репина.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Спустя 60 лет археолог вернул украденный фрагмент Стоунхенджа

Археолог, который украл фрагмент камня Стоунхенджа в 1958 году, накануне своего 90-летия решил его вернуть, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие

Медики из России обменялись опытом с сирийскими коллегами в Латакии

Российские медики обменялись опытом с сирийскими коллегами в центральном военном госпитале «Тишрин», находящемся в провинции Латакия.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

Обновлено вчера в 01:43
Экономика

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол

Кадыров сожалеет, что Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме

Рамзан Кадыров считает, что они совершили "большую ошибку", какую мог совершить каждый, но тюрьма "отдалит" игроков от большого футбола, где те "привыкли иметь дело со звездами первой величины".
Обновлено в 00:29
Футбол

Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»

Обновлено вчера в 16:02
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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