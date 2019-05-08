Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенкаLenta.ru вчера в 07:47
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail. Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке.
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Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Обновлено вчера в 01:09
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия
В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара
Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
Обновлено в 00:24
Авто
Классический BMW получит мощный мотор V10
Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побоях
В среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы оглашают приговор форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Общество
Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной
Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье
На Кубани открыли шесть новых центров амбулаторной онкологической помощи
В Краснодаре 11 марта начал работу центр амбулаторной онкологической помощи при поликлинике на улице Репина.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Спустя 60 лет археолог вернул украденный фрагмент Стоунхенджа
Археолог, который украл фрагмент камня Стоунхенджа в 1958 году, накануне своего 90-летия решил его вернуть, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
Медики из России обменялись опытом с сирийскими коллегами в Латакии
Российские медики обменялись опытом с сирийскими коллегами в центральном военном госпитале «Тишрин», находящемся в провинции Латакия.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено вчера в 01:43
Экономика
Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть
Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
Кадыров сожалеет, что Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме
Рамзан Кадыров считает, что они совершили "большую ошибку", какую мог совершить каждый, но тюрьма "отдалит" игроков от большого футбола, где те "привыкли иметь дело со звездами первой величины".
Обновлено в 00:29
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено вчера в 16:02