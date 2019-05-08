Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенкаLenta.ru 07:47

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail. Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке.
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Раскрыта тайна необычного имени ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Дни.ру21:31

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

РИА Новости08:00

Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили имя сына

Woman.ru12:46

Королевский эксперт рассказал, что значит имя сына Меган Маркл и принца Гарри, которое сравнивают с собачьей кличкой

Телепрограмма18:41

Меган Маркл и принц Гарри представили миру новорожденного сына

Bimru.ru09:22

Наследники британской короны

Коммерсантъ12:17

Первое фото ребенка Меган Маркл и принца Гарри

StarHit.ru08:00
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Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:22
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Обновлено в 08:29
Политика

Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.
Обновлено в 19:49
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Гаджеты

Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

Обновлено в 09:53
Общество

Для учителей предложили разработать рекомендации по ведению соцсетей

Обновлено в 02:14
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев разослал аналогичное поздравление, не упомяну в нем президентов Грузии и Украины.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Обновлено в 12:58
Общество

Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен

Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Транспорт

Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая

Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено в 20:46
Политика

Порошенко назвал свою главную цель в политике

Президент Украины Петр Порошенко, которому не удалось переизбраться на второй срок заявил, что главная цель, с которой он остается в политике, заключается в сохранении курса Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100

Обновлено в 05:05
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Авто

Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Наука

Как древние египтяне сверлили гранит

Благодарим за видео пользователя YouTube АНТРОПОГЕНЕЗ РУ и автора эксперимента Николая Васютина.
Обновлено в 13:16
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Общество

Сахалин первым встретил День Победы

Празднования в честь Дня Победы начались на острове Сахалин на востоке России.
Обновлено в 20:40
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Обстрел в ДНР закончился гибелью одного человека

Двое людей ранены, один погиб при обстреле в ДНР, заявил начальник пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:36
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено в 03:05
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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