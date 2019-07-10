Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сынаРоссийская газета 13:00
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд. А вот королева Елизавета II с мужем, принцем Филиппом, приехать на крещение не смогли. Представителей прессы на церемонию не пустили.
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