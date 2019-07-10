На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд. А вот королева Елизавета II с мужем, принцем Филиппом, приехать на крещение не смогли. Представителей прессы на церемонию не пустили.

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

Политика Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.

Происшествия Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Происшествия Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.

Происшествия Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Происшествия Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.

Авто Автоэксперты составили рейтинг летних проблем водителей Своеобразный рейтинг «жарких» причин для вызова сторонних помощников составили специалисты. При повреждении колёс чаще всего страдают шины.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.

Здоровье Названы 5 продуктов, от которых лучше отказаться при простуде Молочные продукты, по мнению ученых, помогают образовываться слизи, поэтому молоко лучше не употреблять при простуде, особенно при «мокром» кашле и сильном насморке.

Происшествия Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Шоу-бизнес 45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике 32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.

Происшествия Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Шоу-бизнес Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».

Кино Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.

Футбол Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.

Происшествия Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.

Политика В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.

Политика Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «Вальядолид» арендовал Барбу у «Кьево» Защитник "Кьево" Федерико Барба перешел в "Вальядолид" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Аренда рассчитана на один сезон.

Авто УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.