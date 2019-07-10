Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сынаРоссийская газета вчера в 13:00

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд. А вот королева Елизавета II с мужем, принцем Филиппом, приехать на крещение не смогли. Представителей прессы на церемонию не пустили.
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Первые фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

7Дней.рувчера в 11:22

Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Экспресс газетавчера в 12:11

Новый скандал: как Меган Маркл и принц Гарри крестили сына

Газета.Ruвчера в 12:31

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

StarHit.ruвчера в 12:00

Меган Маркл нарушила традицию во время крещения сына

Телепрограммавчера в 14:09

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор

РИА Новостивчера в 11:09

Меган Маркл и принц Гарри окрестили сегодня своего сына

Bimru.ruвчера в 13:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Здоровье

Житель Китая приехал в Россию поблагодарить врачей за свое спасение 60 лет назад

В сибирский город Мэн Сяньго прибыл, чтобы поблагодарить медиков. Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой.
Обновлено 05 июля в 19:23
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено вчера в 04:56
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Единоборства

На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Шоу-бизнес

Время ужасов: Анджелина Джоли появилась на публике с детьми

Папарацци заметили актрису в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли была замечена с детьми на экстремальном развлечении.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Угольное оборудование загорелось ночью в Кемерове

В ночь с 6 на 7 июля в Кемерове произошел пожар. Горела система для производства угля. Инцидент произошел на улице 2-ой участок АТЗ.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено 05 июля в 17:25
Происшествия

Миллиардера арестовали за торговлю детьми

Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Культура

Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки

По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» оценили на Украине

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понимает мотивов США в противодействии строительству «Северного потока — 2». По его словам, обращение украинского лидера к американскому президенту Дональду Трампу показывает отчаяние Киева в этом вопросе.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми на борту

Обновлено вчера в 19:44
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено вчера в 12:12
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено 05 июля в 11:02
Шоу-бизнес

Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини

Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика

АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море катера не имел лицензии

Обновлено вчера в 09:08
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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