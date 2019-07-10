Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сынаРоссийская газета вчера в 13:00
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд. А вот королева Елизавета II с мужем, принцем Филиппом, приехать на крещение не смогли. Представителей прессы на церемонию не пустили.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
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Транспорт
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Шоу-бизнес
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Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
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Происшествия
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Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
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Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено 05 июля в 17:25
Происшествия
Миллиардера арестовали за торговлю детьми
Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
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Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
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Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
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Политика
Заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» оценили на Украине
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Происшествия
На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми на борту
Обновлено вчера в 19:44
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено вчера в 12:12
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Шоу-бизнес
Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
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Происшествия
Капитан перевернувшегося в Черном море катера не имел лицензии
Обновлено вчера в 09:08