Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в АфрикуГазета.Ru 01:24
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times. Как отмечается, они могут заняться международной работой, и это позволит им на время покинуть Великобританию.
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Общество
МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии
В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов во время празднования Пасхи.
Обновлено в 04:26
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
Обновлено в 01:00
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Космос
Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
Обновлено вчера в 09:13
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Политика
Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
МЧС предупредило забайкальцев о ветреной погоде
Ветреная погода сохранится на территории Забайкальского края 22-23 апреля.
Обновлено в 03:42
Наука
Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина
Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
Авто
Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика
Россия арендует на 49 лет сирийский порт Тартус
Россия в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Femen провели акцию на участке Зеленского
Участница движения Femen провела акцию перед избирательным участком кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено в 00:27
Политика
The Times: консерваторы призовут Мэй уйти в отставку
Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен потребовать во вторник, 23 апреля, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.
Обновлено в 04:07
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Здоровье
Ученые развеяли три основных мифа относительно здорового сна
Ученые провели изучение и обобщение данных разных научных работ, что позволило им развеять основные мифы относительно сна.
Обновлено в 02:34
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Предполагаемого насильника и истязателя задержали в Подмосковье
Известно, что предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 19:20