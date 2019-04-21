Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в АфрикуГазета.Ru 01:24

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times. Как отмечается, они могут заняться международной работой, и это позволит им на время покинуть Великобританию.

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

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