Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в АфрикуГазета.Ru 01:24
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times. Как отмечается, они могут заняться международной работой, и это позволит им на время покинуть Великобританию.
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Московский Комсомолец03:10
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