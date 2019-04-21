Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в АфрикуГазета.Ru 01:24
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times. Как отмечается, они могут заняться международной работой, и это позволит им на время покинуть Великобританию.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Политика
Названы первые данные по явке на выборы на Украине
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 04:32
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО
Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:04
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика
Полиция оценит демонстрацию Зеленским своего бюллетеня — МВД Украины
Полиция проверит информацию о демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Сестрорецке из магазина похитили банкомат
Неизвестным досталось более 243 тысяч рублей. В Сестрорецке из магазина украли банкомат. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Обновлено в 05:01
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во втором туре президентских выборов поддержал действующего главу страны Петра Порошенко и сравнил его с Иисусом Христом.
Обновлено в 06:00
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Huawei: У Mate X не будет таких же проблем, как у Galaxy Fold
Представители компании Huawei сообщили, что начали производство пробной партии складного смартфона Mate X. По их словам, модель будет гораздо надёжнее, чем Galaxy Fold.
Обновлено в 06:27
Единоборства
Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Политика
«Белнефтехим» временно ограничил экспорт российской нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в связи с ухудшением качества.
Обновлено в 06:22
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Митинг в грузинском ущелье перерос в столкновения со спецназом
Жители Восточной Грузии и спецназ столкнулись в Панкисском ущелье.
Обновлено в 05:33
Транспорт
Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет
Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования
Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Политика
Порошенко помолился перед голосованием в храме ПЦУ
Президент Украины Петр Порошенко перед отправкой на избирательный участок посетил Михайловский Златоверхий собор в Киеве, который является главным храмом так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:07
Гаджеты
AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%
Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: «Не смогла жить с алкоголиком»
Обновлено в 05:00
Политика
Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»
Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night
Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено вчера в 15:14