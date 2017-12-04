Экономика

«Мегафон» увеличил выручку во втором квартале на 4,5%АБН 06:32

Выручка ПАО «Мегафон» во втором квартале 2019 года составила 85,6 млрд рублей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль по МСФО составила 2,9 млрд рублей, сообщает компания.
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Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента

Вести.Ru05:20

«МегаФон» потратился на выкуп

Коммерсантъ03:15

Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%

ТАСС03:57

Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%

Финмаркет03:26

«МегаФон» во втором квартале увеличил выручку на 4,5% и выкупил акции у миноритарных акционеров

Фонтанка.Ру04:03

Выручка «Мегафона» во II квартале по МСФО выросла на 4,5%

ПРАЙМ03:01

Чистая прибыль «МегаФона» снизилась в два раза

РБК03:01
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События девятого фильма Тарантино, разворачиваются в конце 60-х годов. Это было время заката Золотого века Голливуда.
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Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
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Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

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Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.
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Ученые подсчитали объем выбросов СО2 после пожаров в Сибири

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