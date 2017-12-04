Экономика
«Мегафон» увеличил выручку во втором квартале на 4,5%АБН 06:32
Выручка ПАО «Мегафон» во втором квартале 2019 года составила 85,6 млрд рублей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль по МСФО составила 2,9 млрд рублей, сообщает компания.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:46, Вашингтон
Футбол
Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи».
Обновлено в 08:17
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Происшествия
СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного на днях уголовного дела по фактам финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Обновлено в 07:54
Экономика
Жители России сократили потребление сладкого — исследование
В России среднее потребление кондитерских изделий по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годам, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выложил архивный снимок с Софией Ротару
Юморист Владимир Винокур выложил архивный снимок с певицей Софией Ротару. На фотографии известной исполнительнице всего 42 года.
Обновлено в 05:00
Футбол
Кроос рассказал о сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 08:01
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Поврежденный в ходе штурма дом Атамбаева сняли на видео
Всего было предпринято две попытки штурма резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека, но обе они были отбиты сторонниками Атамбаева.
Обновлено в 05:06
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
События девятого фильма Тарантино, разворачиваются в конце 60-х годов. Это было время заката Золотого века Голливуда.
Обновлено вчера в 08:38
Культура
Николас Кейдж пытался найти святой Грааль
Кроме рассказов о поисках святого Грааля, Кейдж вспомнил, как его две ручные кобры попытались напасть на него.
Обновлено в 04:10
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество
Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора
Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России.
Обновлено в 06:31
Экономика
Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов
Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Как оснастить MacBook сенсорным экраном за один доллар и 16 часов работы
Кевин заметил, что если взглянуть на блестящие поверхности под углом, то можно понять, касается ли палец непосредственно самой поверхности или нет — если палец совпадает с собственным отражением, то можно реализовать схему сенсорного экрана.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение
Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Технологии
Почти все токены Tether находятся на 318 кошельках
80% эмиссии стейблкоина Tether хранится на 318 кошельках, согласно исследованию компании Coin Metrics, пишет Bloomberg.
Обновлено в 07:44
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
МВД возбудило новое дело против «вора в законе» Ахмеда Сутулого
Против «вора в законе» возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии — по ст. 210.1 УК РФ.
Обновлено в 08:15
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Здоровье
Названы продукты, помогающие сохранить острое зрение
Обновлено в 08:28
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11