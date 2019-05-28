«Иркут» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru вчера в 12:32

Совет директоров корпорации "Иркут" рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли. Годовое собрание акционеров пройдет 28 июня 2019 года. Реестр для участия в ГОСА закрылся 24 мая 2019 года.

«Иркут» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год

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