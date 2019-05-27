Экономика
«Мегафон» может не выплатить дивиденды второй год подрядВедомости вчера в 14:45
Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не платить дивиденды по результатам 2018 финансового года, говорится в сообщении оператора. Дивиденды за 2017 г. оператор также не выплачивал (что стало первой невыплатой в публичной истории), а в конце 2017 г. отказывался от выплаты промежуточных дивидендов.
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Совет директоров «МегаФона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год
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