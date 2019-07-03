Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетомiReactor 13:24

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России. Как считают в Ookla, в среднем «МегаФон» осуществляет передачу данных в полтора раза быстрее остальных операторов мобильного интернета.
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Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

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Разработчики Speedtest назвали оператора с самым быстрым мобильным интернетом в России

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Коммерсантъ11:42

Эксперты назвали «Мегафон» оператором с самой высокой скоростью мобильного интернета в РФ

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Speedtest.net
Web service that provides free analysis of Internet access performance metrics, such as connection data rate and latency. It was founded by Ookla in 2006, and is based in Seattle, Washington. The service measures the bandwidth and latency of a visitor's Internet connection against one of 4,759 geographically dispersed servers located around the world.
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