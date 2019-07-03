Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетомiReactor 13:24
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России. Как считают в Ookla, в среднем «МегаФон» осуществляет передачу данных в полтора раза быстрее остальных операторов мобильного интернета.
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Разработчики Speedtest назвали оператора с самым быстрым мобильным интернетом в России
Rambler News Service07:57
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