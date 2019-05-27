«МегаФон» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru 04:39

Совет директоров "МегаФона" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить предложение чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

«МегаФон» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Экономика «Юлмарт» начал продавать товары из Китая Директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников сообщил РБК, что компания начала продавать товары из Китая.

Футбол «Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.

Политика Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.

Происшествия Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.

Космос Первый экипаж SpaceX прибыл в Звездный городок для тренировок Первый экипаж пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon приехал на тренировки в подмосковный Звездный городок, передает РИА Новости.

Происшествия В Екатеринбурге вынесен приговор по делу бизнесмена из списка Титова В Верх-Исетском суде Екатеринбурга судья Оксана Мамонтова вынесла приговор уральскому бизнесмену Сергею Капчуку.

Происшествия В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Шоу-бизнес Данилко раскрыл правду о планах Потапа и Каменских на детей Андрей Данилко в роли Верки Сердючки побывал на свадьбе украинских исполнителей Потапа и Насти, где он и разузнал об их планах на родительство.

Политика В Литве на выборах президента победил Гитанас Науседа 26 мая 2019 в Литве состоялись выборы президента По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла.

Армия и оружие Япония купит еще 105 истребителей F-35 Информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Поставки истребителей F-35 для ВВС Японии начались в 2018 году.

Футбол Символическая сборная РПЛ: в основе – Лунев и Чалов, в запасе – Сафонов и Влашич Альтернатива: Сверрир Ингасон («Ростов»), 17 матчей, 2 гола Ингасон уехал из России еще зимой, но если бы остался и на вторую часть сезона – практически наверняка был бы с Ивановичем в первой сборной.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Энергетика Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы.

Происшествия В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».

Политика Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Экономика Leroy Merlin запускает новую сеть в России На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.