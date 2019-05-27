Экономика
«МегаФон» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru 04:39
Совет директоров "МегаФона" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить предложение чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
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Колымская компания «Сусуманзолото» выплатит более 297 млн рублей дивидентов за 2018 год
MagadanMedia.ruвчера в 17:59
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Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент
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В Литве на выборах президента победил Гитанас Науседа
26 мая 2019 в Литве состоялись выборы президента По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла.
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Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
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Армия и оружие
Япония купит еще 105 истребителей F-35
Информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Поставки истребителей F-35 для ВВС Японии начались в 2018 году.
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Символическая сборная РПЛ: в основе – Лунев и Чалов, в запасе – Сафонов и Влашич
Альтернатива: Сверрир Ингасон («Ростов»), 17 матчей, 2 гола Ингасон уехал из России еще зимой, но если бы остался и на вторую часть сезона – практически наверняка был бы с Ивановичем в первой сборной.
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Экономика
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Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
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Политика
Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине
Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
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Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
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Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
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Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии
Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
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