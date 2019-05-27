Экономика

«МегаФон» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru 04:39

Совет директоров "МегаФона" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить предложение чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ТМК может выплатить квартальные дивиденды в размере 2,55 рубля

Finam.Ru05:11

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

ПРАЙМ03:07

Совет директоров «МегаФона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

Вести.Финанс04:52

«Ленэнерго» снизит дивиденды на ₽1 млрд

РБК01:02

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

ТАСС03:25

Колымская компания «Сусуманзолото» выплатит более 297 млн рублей дивидентов за 2018 год

MagadanMedia.ruвчера в 17:59

Акционеры ПБТФ отказались от денег

Konkurent.ruвчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:01, Ашберн
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Экономика

«Юлмарт» начал продавать товары из Китая

Директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников сообщил РБК, что компания начала продавать товары из Китая.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов

Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Космос

Первый экипаж SpaceX прибыл в Звездный городок для тренировок

Первый экипаж пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon приехал на тренировки в подмосковный Звездный городок, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу бизнесмена из списка Титова

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга судья Оксана Мамонтова вынесла приговор уральскому бизнесмену Сергею Капчуку.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:28
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Данилко раскрыл правду о планах Потапа и Каменских на детей

Андрей Данилко в роли Верки Сердючки побывал на свадьбе украинских исполнителей Потапа и Насти, где он и разузнал об их планах на родительство.
Обновлено в 05:44
Политика

В Литве на выборах президента победил Гитанас Науседа

26 мая 2019 в Литве состоялись выборы президента По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла.
Обновлено в 02:03
Футбол

«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне

Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Япония купит еще 105 истребителей F-35

Информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Поставки истребителей F-35 для ВВС Японии начались в 2018 году.
Обновлено в 04:09
Футбол

Символическая сборная РПЛ: в основе – Лунев и Чалов, в запасе – Сафонов и Влашич

Альтернатива: Сверрир Ингасон («Ростов»), 17 матчей, 2 гола Ингасон уехал из России еще зимой, но если бы остался и на вторую часть сезона – практически наверняка был бы с Ивановичем в первой сборной.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

МВД подтвердило участие сына экс-сенатора в наезде на сотрудника ДПС

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Энергетика

Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти

Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Политика

Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине

Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Обновлено в 04:30
Футбол

Защитник «Армавира» продолжит карьеру в «Тамбове»

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку

Обновлено в 05:24
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

В России запатентовали технологию продления срока службы оружия

Обновлено в 05:23
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии

Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное