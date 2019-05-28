«МегаФон» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru вчера в 04:39

Совет директоров "МегаФона" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить предложение чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

«МегаФон» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год

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