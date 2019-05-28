Экономика
«МегаФон» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru вчера в 04:39
Совет директоров "МегаФона" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить предложение чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
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Совет директоров «Иркута» впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды
Интерфаксвчера в 12:26
Совет директоров «МегаФона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год
Вести.Финансвчера в 04:52
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