Экономика

«МегаФон» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru вчера в 04:39

Совет директоров "МегаФона" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить предложение чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
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ЯТЭК планирует оставить прибыль за 2018г нераспределенной

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КАМАЗ: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 18Г

Financial One03:31

«КАМАЗ» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год

Finam.Ru03:09

Совет директоров «Иркута» впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды

Интерфаксвчера в 12:26

Совдир «Камаза» рекомендовал не выплачивать дивиденды-2018

ПРАЙМ03:18

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

ТАССвчера в 03:25

Совет директоров «МегаФона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

Вести.Финансвчера в 04:52
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Авто

Начались продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае

Обновлено вчера в 21:34
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Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным для горожан

На заседании в Смольном во вторник, 28 мая, врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным.
Обновлено в 04:09
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
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Медведев официально отменил внутрисетевой роуминг

Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому в России отменяется внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 08:05
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Космос

В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество

Обновлено вчера в 14:49
Политика

Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Экономика

Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей

В стране может возродиться практика приема бутылок. Даже примерные расценки известны: от 5 до 7 рублей за бутылку.
Обновлено вчера в 03:40
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Амкар» исключили из состава РФС

Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
Обновлено в 04:10
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Турция начала антитеррористическую операцию в Ираке

В Минобороны Турции сообщили о начале наземной и воздушной антитеррористической операции на севере Ирака.
Обновлено в 04:31
Религия

Патриарх Кирилл высказался о протестах против храмов

Обновлено в 04:44
Общество

В России госучреждениям запретили закупать импортные вина

Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Общество

В США анаконда произвела потомство без самца

Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси

Обновлено в 02:24
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле

Обновлено в 03:37
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Гендиректор предприятия-разработчика «Авангарда» получил «Героя Труда»

Обновлено в 03:33
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Музыка

Украинцы возмутились успехом россиянки на украинском шоу «Голос. Дети»

Некоторые были возмущены тем, что в украинской программе участвует девочка, живущая в «стране-агрессоре».
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Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
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Происшествия

В аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
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