«МегаФон» нарастил выручку на 4,3% за четвертый кварталTelecomDaily 03:52

Выручка от продаж оборудования и аксессуаров "МегаФона" в четвертом квартале выросла на 14,3%, до более чем 9 млрд руб. Число мобильных абонентов "МегаФона" в России на конец года составило 75,2 млн пользователей, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

«МегаФон» нарастил выручку на 4,3% за четвертый квартал

Футбол ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала тоголезского арбитра Коку Фагла за помощь в организации международных договорных матчей, сообщает на официальном сайте организации.

Происшествия При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.

Политика Украина ввела персональные санкции против России Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.

Общество Депутаты предложили ввести единый знак качества детского питания Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести единый знак соответствия детского питания ГОСТам.

Спорт Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.

Политика В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

Политика В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2» Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Футбол «Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Происшествия Злоумышленники напали на четыре мечети в британском Бирмингеме В британском городе Бирмингем злоумышленники разбили окна в четырех мечетях. Об этом сообщается на сайте графства Уэст-Мидлендс.

Футбол Леандро Паредес: «Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта» Лео — наш лидер, и все в команде хотят внести свой вклад и помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта.

Общество Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).

Энергетика Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводной канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Происшествия Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.

Кино Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.

Финансы РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Политика Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Происшествия В Воронеже школьник умер на перемене Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.