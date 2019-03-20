Экономика

«МегаФон» нарастил выручку на 4,3% за четвертый кварталTelecomDaily 03:52

Выручка от продаж оборудования и аксессуаров "МегаФона" в четвертом квартале выросла на 14,3%, до более чем 9 млрд руб. Число мобильных абонентов "МегаФона" в России на конец года составило 75,2 млн пользователей, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Темпы роста выручки «МегаФона» оказались ниже показанных конкурентами

РБК05:39

Прибыль «МегаФона» за 2018 год выросла на 2,7%

Finam.Ru03:06

Выручка «Мегафона» в IV квартале 2018 года выросла до 88,41 млрд рублей

ТАСС07:37

Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 2,7% в 2018 году

Rambler News Service03:16

Выручка «Мегафона» в 4-м квартале выросла на 4,5%

Финмаркет03:49

Чистая прибыль «Мегафона» по МСФО в IV квартале упала на 62,7%

ПРАЙМ03:04

«МегаФон» нарастил выручку на 4,3% за четвертый квартал

TelecomDaily03:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Футбол

ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала тоголезского арбитра Коку Фагла за помощь в организации международных договорных матчей, сообщает на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:52
Происшествия

При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек

Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Политика

Украина ввела персональные санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

Депутаты предложили ввести единый знак качества детского питания

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести единый знак соответствия детского питания ГОСТам.
Обновлено в 09:16
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Политика

В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»

Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Злоумышленники напали на четыре мечети в британском Бирмингеме

В британском городе Бирмингем злоумышленники разбили окна в четырех мечетях. Об этом сообщается на сайте графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Роман Гриценко в очередной раз покинул проект «Дом-2»

Сегодня в Сети появились слухи, что Гриценко покинул проект, в очередной раз.
Обновлено в 05:11
Футбол

Леандро Паредес: «Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта»

Лео — наш лидер, и все в команде хотят внести свой вклад и помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта.
Обновлено в 09:27
Общество

Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют

В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Энергетика

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Политика

Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводной канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Общество

Бывшая жена Грудинина просит полицию защитить ее от экс-супруга

Обновлено в 08:55
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Кино

Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах

Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58
Финансы

РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро

Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 08:39
Политика

Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.
Обновлено в 08:01
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Житель Хабаровского края застрелил тигра, забравшегося в его сарай

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Воронеже школьник умер на перемене

Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Экономика

Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств

Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика

Рост годовой чистой прибыли «Мечела» по МСФО составил 9%

По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания.
Обновлено в 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное