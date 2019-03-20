Экономика
«МегаФон» нарастил выручку на 4,3% за четвертый кварталTelecomDaily 03:52
Выручка от продаж оборудования и аксессуаров "МегаФона" в четвертом квартале выросла на 14,3%, до более чем 9 млрд руб. Число мобильных абонентов "МегаФона" в России на конец года составило 75,2 млн пользователей, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.
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Футбол
ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра
Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала тоголезского арбитра Коку Фагла за помощь в организации международных договорных матчей, сообщает на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:52
Происшествия
При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек
Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Политика
Украина ввела персональные санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Депутаты предложили ввести единый знак качества детского питания
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести единый знак соответствия детского питания ГОСТам.
Обновлено в 09:16
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Экономика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Политика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Злоумышленники напали на четыре мечети в британском Бирмингеме
В британском городе Бирмингем злоумышленники разбили окна в четырех мечетях. Об этом сообщается на сайте графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Роман Гриценко в очередной раз покинул проект «Дом-2»
Сегодня в Сети появились слухи, что Гриценко покинул проект, в очередной раз.
Обновлено в 05:11
Футбол
Леандро Паредес: «Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта»
Лео — наш лидер, и все в команде хотят внести свой вклад и помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта.
Обновлено в 09:27
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Политика
Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове
Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводной канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58
Финансы
РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро
Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 08:39
Политика
Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.
Обновлено в 08:01
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Воронеже школьник умер на перемене
Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Экономика
Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств
Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Рост годовой чистой прибыли «Мечела» по МСФО составил 9%
По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания.
Обновлено в 07:45