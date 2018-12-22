Спорт

Медведеву забросали розами на чемпионате России
Московский Комсомолец
12:32

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате России, который в эти дни проходит в Саранске. Как сообщает Sport24, после завершения проката спортсменки зрители забросали ее розами с трибун.
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Sports.ru08:21
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
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