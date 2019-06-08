Спорт
Медведевой поступили угрозы во время турне по ЯпонииИзвестия 11:03
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Обновлено в 10:36
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Футбол
Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино
Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных двигателей VAG
4 место – 1.9 TDi Пожалуй, один из самых распространенных дизелей концерна VAG, который ставился на очень многие модели Audi, Volkswagen, Skoda и т.д.
Обновлено в 01:00
Политика
Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма
Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
Обновлено в 03:45
Культура
Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:16
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу
Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»
«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Политика
Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент
Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
Кино
Софи Тернер раскрыла тайну появления кофе в кадре «Игры престолов»
Напомним, что стаканчик с кофе оказался в кадре во время застолья после битвы за Винтерфелл.
Обновлено в 03:34
Космос
NASA открывает МКС для туристов
Обновлено в 09:13
Происшествия
Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине
Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Политика
Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра
Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
Обновлено в 10:30
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Голунову предъявили официальное обвинение
Журналисту «Медузы» Ивану Голунову в Москве предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает издание сегодня, 8 июня.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Авто
Тюнеры оснастили Grand Cherokee Trackhawk 807-сильным мотором
После посещения тюнинг-ателье, Trackhawk прошел первую стадию чиптюнинга 6,2-литрового V8 с наддувом, в результате которого мощность мотора увеличилась до 807 л.с. и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено в 04:52