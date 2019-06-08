Спорт

Медведевой поступили угрозы во время турне по ЯпонииИзвестия 11:03

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

РИА Новости07:23

Гендиректор ФФККР: «Медведева не обращалась к нам по поводу угроз в свой адрес»

Матч ТВ11:25

Медведева не обращалась в ФФККР по поводу угроз в свой адрес

Спорт-Экспресс11:06

Федерация не получала от Медведевой сообщения об угрозах в ее адрес

Нева Спорт11:38

Федерация: Медведева не обращалась по поводу угроз в свой адрес

Чемпионат11:21

Медведева получила в Японии письмо с призывом уехать из страны и бросить фигурное катание

Sport24.ru07:19

Медведева – о письме с призывом уйти из Крикет-клуба: «Это уже не в первый раз. Я в порядке, меня это не задело»

Sports.ru06:43
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Обновлено в 10:36
Происшествия

СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

Обновлено в 10:04
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Футбол

Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино

Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных двигателей VAG

4 место – 1.9 TDi Пожалуй, один из самых распространенных дизелей концерна VAG, который ставился на очень многие модели Audi, Volkswagen, Skoda и т.д.
Обновлено в 01:00
Политика

Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма

Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
Обновлено в 03:45
Культура

Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:16
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

Обновлено в 09:58
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу

Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
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Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Обновлено в 10:34
Политика

Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Политика

Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент

Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
Кино

Софи Тернер раскрыла тайну появления кофе в кадре «Игры престолов»

Напомним, что стаканчик с кофе оказался в кадре во время застолья после битвы за Винтерфелл.
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NASA открывает МКС для туристов

Обновлено в 09:13
Происшествия

Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине

Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Политика

Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра

Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
Обновлено в 10:30
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Голунову предъявили официальное обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову в Москве предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает издание сегодня, 8 июня.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Авто

Тюнеры оснастили Grand Cherokee Trackhawk 807-сильным мотором

После посещения тюнинг-ателье, Trackhawk прошел первую стадию чиптюнинга 6,2-литрового V8 с наддувом, в результате которого мощность мотора увеличилась до 807 л.с. и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено в 04:52
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Джонни Вейр
Американский фигурист
Американский фигурист, выступавший в одиночном катании, трёхкратный чемпион США по фигурному катанию. В соответствии с таблицей результатов ИСУ, в 1997-2010 гг. Дж. Вейр завоевал 27 медалей в 51 соревновании, в том числе 13 медалей - за четыре последних сезона. Полностью пропустил сезоны 2010/11 и 2011/12, в 2012 году объявил о своём возвращении на любительский лёд с целью выступить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, но в октябре 2013 года завершил карьеру.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира.
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