Медведевой поступили угрозы во время турне по ЯпонииИзвестия 11:03

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии

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