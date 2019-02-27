Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катаниюРИА Новости 07:34

Иначе к проведению этого турнира возникли бы вопросы, зачем он тогда нужен, если его выставили как определяющий состав команды.

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Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

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