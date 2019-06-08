Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по ЯпонииРИА Новости 07:23

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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Джонни Вейр
Американский фигурист
Американский фигурист, выступавший в одиночном катании, трёхкратный чемпион США по фигурному катанию. В соответствии с таблицей результатов ИСУ, в 1997-2010 гг. Дж. Вейр завоевал 27 медалей в 51 соревновании, в том числе 13 медалей - за четыре последних сезона. Полностью пропустил сезоны 2010/11 и 2011/12, в 2012 году объявил о своём возвращении на любительский лёд с целью выступить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, но в октябре 2013 года завершил карьеру.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира.
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