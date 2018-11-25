Спорт
Медведева рассказала, что не ожидала такого количества негатива
Медведева рассказала, что не ожидала такого количества негативаИзвестиявчера в 19:48
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не ожидала такого большого количества негатива в свой адрес от некоторых болельщиков после выступления на этапе Гран-при во Франции. По ее словам, ей необходимо научиться жить с тем давлением, которое на нее оказывается сейчас.
Известиявчера в 19:48
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Медведева призналась, что не ожидала столько ненависти после ухода от Тутберидзе к Орсеру
Sport24.ruвчера в 20:21
Медведева призналась, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес
RT на русскомвчера в 16:41
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На шестом этапе серии в Гренобле серебряный призер Игр-2018 стала четвертой Фигуристка Евгения Медведева заняла на заключительном этапе серии Гран-при во Франции лишь четвертое место и потеряла шанс выступить в финале Гран-при 6-9 декабря в Ванкувере.
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