Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не ожидала такого большого количества негатива в свой адрес от некоторых болельщиков после выступления на этапе Гран-при во Франции. По ее словам, ей необходимо научиться жить с тем давлением, которое на нее оказывается сейчас.

Медведева рассказала, что не ожидала такого количества негатива

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