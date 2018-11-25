Спорт

Медведева рассказала, что не ожидала такого количества негатива
Известия
вчера в 19:48

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не ожидала такого большого количества негатива в свой адрес от некоторых болельщиков после выступления на этапе Гран-при во Франции. По ее словам, ей необходимо научиться жить с тем давлением, которое на нее оказывается сейчас.
Известиявчера в 19:48

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После оглушительного провала на соревнованиях Медведева пожаловалась на ненависть и давление болельщиков

URA.Ru05:40

Провалившаяся на Гран-при Медведева заявила о ненависти в свой адрес

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«Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

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Медведева не ожидала ненависти в свой адрес

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Медведева отреагировала на нападки 40-летних ненавистников

Взгляд.рувчера в 23:20

Медведева призналась, что не ожидала столько ненависти после ухода от Тутберидзе к Орсеру

Sport24.ruвчера в 20:21

Медведева призналась, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес

RT на русскомвчера в 16:41
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Спартак — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)

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Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий

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Евгения Медведева в финал Гран-при не отобралась

На шестом этапе серии в Гренобле серебряный призер Игр-2018 стала четвертой Фигуристка Евгения Медведева заняла на заключительном этапе серии Гран-при во Франции лишь четвертое место и потеряла шанс выступить в финале Гран-при 6-9 декабря в Ванкувере.
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«Зенит» вырвал волевую победу у «Ростова» в матче молодежных команд

В матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 3:1. Отметим, что до 88-й минуты петербургская команда проигрывала.
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УЕФА назначил арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория»

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией Пльзень» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
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«Уильямс» похвалил Сироткина перед его последним «Гран-при»

"Уильямс" в своем Твиттере перед гонкой "Гран-при Абу-Даби" опубликовал сообщение, посвященное российскому пилоту команды Сергею Сироткину.
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Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Гретцки

Встреча завершилась со счетом 4:8. В составе гостей пять шайб забросил 20-летний финский форвард Патрик Лайне.
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Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что учит английский язык, просматривая сериалы.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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