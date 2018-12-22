Спорт
Медведева чисто отработала произвольную программу на тренировке
Медведева чисто отработала произвольную программу на тренировкеИзвестия09:07
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева во время официальной тренировки своей произвольной программы не совершила ни одной ошибки. Об этом 22 декабря сообщает Sports.ru. Отмечается, что на тренировочном исполнении присутствовала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.
Известия09:07
Оценить
16 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Спорт
Логинов стал вторым в гонке преследования биатлонного Кубка мира
Обновлено в 09:35
Футбол
Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Бернли»
В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бернли».
Обновлено в 09:56
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар
Обновлено в 09:45
Хоккей
Нурмагомедов провёл первое вбрасывание в матче КХЛ СКА — ЦСКА
Обновлено в 09:19
Футбол
Пласа сменил Карасева на посту главного тренера «Зенита»
Пласа на посту главного тренера "Зенита" сменил Василия Карасева, который покинул данную должность ранее в субботу.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Эйбар» и «Бетис» расписали мировую
22 декабря между коллективами «Бетис» и «Эйбар» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 08:58
Хоккей
КХЛ. «Салават Юлаев» нанес «Северстали» пятое поражение подряд
Обновлено в 09:15
Футбол
Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.
Обновлено в 08:47
Хоккей
«Сибирь» на своем льду уступила «Адмиралу»
Обновлено в 08:11
Футбол
Суд над Криштиану Роналду за уклонение от налогов состоится в январе
Судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов известного футболиста Криштиану Роналду состоится в Испании 21 января.
Обновлено в 08:59
Спорт
Глава USADA выразил надежду на лишение РУСАДА статуса
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно снова лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса в связи с неоконченностью работы группы экспертов в Москве, заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
Обновлено в 09:22
Единоборства
Кьеза хочет отсудить у Макгрегора весь гонорар за бой с Хабибом
Обновлено в 07:32
Спорт
Антон Шипулин может отложить возвращение в биатлон
Известный российский биатлонист Антон Шипулин пока окончательно не определился с вариантами возобновления спортивной карьеры.
Обновлено в 07:20
Хоккей
Крикунов: при таком плотном графике игроки могут только деградировать
Вратарь выручил «Динамо» в концовке, у «Амура» было достаточно много хороших моментов.
Обновлено в 05:10
Футбол
Санчес приехал на базу «Ман Юнайтед» под песню «Теперь мы свободны»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в своем Инстаграме опубликовал видео, где он на своем автомобиле приезжает на клубную базу.
Обновлено в 08:38