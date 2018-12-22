Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева во время официальной тренировки своей произвольной программы не совершила ни одной ошибки. Об этом 22 декабря сообщает Sports.ru. Отмечается, что на тренировочном исполнении присутствовала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

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