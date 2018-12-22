Спорт
Медведева отработала произвольную программу на тренировке без ошибок
Медведева отработала произвольную программу на тренировке без ошибокREGNUM07:33
Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию, провела официальную тренировку своей произвольной программы утром без ошибок, сообщает 22 декабря «Советский спорт».
REGNUM07:33
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
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Пащенко финишировал четвертым на этапе кубка IBU в Обертиллиахе
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Обновлено в 06:20
Футбол
Серия А. «Лацио» обыграл «Кальяри»
«Лацио» дома нанес поражение «Кальяри» в матче 17-го тура Серии А. Голами у римлян отметились полузащитник Сергей Милинкович-Савич, защитник Франческо Ачерби и хавбек Сенад Лулич.
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Футбол
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Главный тренер баскетбольного "Зенита" Василий Карасев покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Футбол
Бывший тренер ФК «Зенит» может перебраться в Саудовскую Аравию
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Обновлено в 08:02
Футбол
Суд над Роналду из-за неуплаты налогов состоится в январе
Обновлено в 08:23
Спорт
Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения
Члены WADA не смогли получить доступ в лабораторию из-за того, что используемое ими оборудование для сбора данных не было сертифицировано согласно российскому законодательству.
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Вратарь выручил «Динамо» в концовке, у «Амура» было достаточно много хороших моментов.
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Артур Дмитриев: Ковтун хотел петь рэп, но взялся за ум и вот результат
Никто тебе не запрещает, но это трудно совмещать с серьезными занятиями фигурным катанием.
Обновлено в 06:15
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Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»
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Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»
Исландским защитником футбольного клуба «Ростов» Сверриром Ингассоном интересуются команды «Зенит» и «Краснодар», сообщают 22 декабря «Невские новости».
Обновлено в 02:08
Футбол
Марио Гетце: «Игроки „Боруссии“ мотивированы на борьбу во второй части сезона»
Игроки «Боруссии» мотивированы на борьбу во второй части сезона, — отметил хавбек после матча.
Обновлено в 08:35