Спорт

Медведева отработала произвольную программу на тренировке без ошибок
REGNUM
07:33

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию, провела официальную тренировку своей произвольной программы утром без ошибок, сообщает 22 декабря «Советский спорт».
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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