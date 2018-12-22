Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию, провела официальную тренировку своей произвольной программы утром без ошибок, сообщает 22 декабря «Советский спорт».

Медведева отработала произвольную программу на тренировке без ошибок

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Футбол Футбол «Зенит» объявил об отставке главного тренера Главный тренер баскетбольного "Зенита" Василий Карасев покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Спорт Спорт Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения Члены WADA не смогли получить доступ в лабораторию из-за того, что используемое ими оборудование для сбора данных не было сертифицировано согласно российскому законодательству.

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Спорт Спорт Артур Дмитриев: Ковтун хотел петь рэп, но взялся за ум и вот результат Никто тебе не запрещает, но это трудно совмещать с серьезными занятиями фигурным катанием.

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