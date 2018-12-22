Контрольная тренировка фигуристки Алины Загитовой в преддверии произвольной программы на чемпионате России в Саранске прошла не без помарок. Олимпийская чемпионка 2018 года на тренировке допустила ошибку при исполнении двойного акселя.

Загитова допустила ошибку на двойном акселе на контрольной тренировке

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