Спорт

Загитова допустила ошибку на двойном акселе на контрольной тренировке
Sport24.ru
06:28

Контрольная тренировка фигуристки Алины Загитовой в преддверии произвольной программы на чемпионате России в Саранске прошла не без помарок. Олимпийская чемпионка 2018 года на тренировке допустила ошибку при исполнении двойного акселя.
Sport24.ru06:28

Подробнее о событии

Лучшая Медведева и ошибающаяся Загитова: что творится на чемпионате России

Газета.Ru08:22

Загитова сорвала аксель во время тренировки на чемпионате России

Чемпионат07:16

Загитова сорвала аксель на тренировке чемпионата России

РИА Новости06:23

Медведева сегодня порвет в произвольной и будет в сборной. Вот увидите

Советский спорт06:00

Медведева чисто откатала произвольную, Загитова ошиблась. Итоги субботней тренировки в Саранске

Sport24.ru07:10

«Катай, девочка. Ты можешь». Медведева получила от Тарасовой напутствие

Спорт-Экспресс07:55

Медведева чисто откатала произвольную программу на тренировке в Саранске, Загитова ошиблась на прыжке

Sports.ru04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли петербургский СКА в матче, который проходил на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в присутствии 67 770 болельщиков.
Обновлено в 11:36
Спорт

Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов во второй раз подряд стали чемпионами России в парном катании.
Обновлено в 10:45
Спорт

Логинов выиграл серебро в гонке преследования биатлонного Кубка мира

Обновлено в 09:39
Футбол

«Наполи» минимально переиграл СПАЛ

Обновлено в 10:57
Хоккей

«Спартак» в овертайме обыграл «Сочи» в ретро-матче КХЛ

В Москве состоялся ретро-матч Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный "Спартак", отмечающий в этом году 70-летний юбилей, одержал победу над "Сочи".
Обновлено в 11:28
Футбол

«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за 3-е место на клубном ЧМ

Обновлено в 10:36
Футбол

Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Гендиректор БК «Зенит» Александр Церковный назвал нового тренера одним из лучших в Европе.
Обновлено в 09:51
Футбол

«Байер» дома обыграл «Герту», «Лейпциг» вырвал победу у «Вердера»

«Байер» одержал домашнюю победу над берлинской «Гертой» в матче 17-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Реал» объявил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира

Стал известен стартовый состав «Реала» на финальный матч клубного чемпионата мира против эмиратского «Аль-Айна».
Обновлено в 10:25
Футбол

«Бетис» и «Эйбар» не смогли выявить победителя в матче Примеры

В матче 17-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эйбар».
Обновлено в 08:58
Спорт

Глава USADA надеется на лишение прав РУСАДА

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишат прав.
Обновлено вчера в 18:36
Хоккей

«Сибирь» на своем льду уступила «Адмиралу»

Обновлено в 08:11
Футбол

Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.
Обновлено в 08:47
Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Обновлено в 07:06
Единоборства

Макгрегора могут лишить гонорара от боя с Нурмагомедовым

Обновлено в 11:33
ещё по теме
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное